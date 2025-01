Petrobras tem decisão favorável em arbitragem na B3

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou na noite de quinta-feira que recebeu sentença favorável em processo de arbitragem que tramita perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) da B3, conforme comunicado ao mercado.

Segundo a estatal, a arbitragem foi iniciada por diversos investidores estrangeiros que adquiriram ações da Petrobras negociadas na B3, alegando perdas financeiras que teriam sido causadas por falhas informacionais.

"A sentença julgou improcedente o pedido, entre outros motivos, por entender que, com base no direito brasileiro, investidores não podem propor ação de indenização contra a companhia por danos indiretos, como aqueles relacionados à desvalorização do valor de ações", disse a companhia.