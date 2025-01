Transpetro estuda expandir operações de transbordo entre navios no Espírito Santo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Transpetro assinou um memorando de entendimentos com o grupo Imetame, para avaliar um potencial ingresso em projeto de infraestrutura portuária em implantação no Espírito Santo para expandir suas operações de transbordo de petróleo e derivados entre navios ("ship to ship").

A partir do acordo, a Transpetro poderá arrendar dois berços de atracação no porto multipropósito que está sendo construído pela Imetame no município capixaba de Aracruz, disse a companhia em nota nesta sexta-feira.

Subsidiária de transporte e logística da Petrobras, a Transpetro destacou que com a nova infraestrutura poderá oferecer operações "ship to ship" com navios atracados pela primeira vez no Estado.