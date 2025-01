Ações da China ampliam perdas, Hong Kong cai pelo 6º dia com expectativa menor de corte nos juros dos EUA

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta segunda-feira, com o mercado de Hong Kong chegando ao sexto dia de perdas, devido a preocupações com o aumento da diferença entre os rendimentos em relação aos Estados Unidos em meio ao aumento das chances de menos cortes na taxa de juros norte-americano.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,25%. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,27%, marcando seu quarto dia consecutivo de queda, com o subíndice do setor financeiro caindo 0,53%.