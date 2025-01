Minério de ferro sobe com esperanças renovadas de estímulo da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro atingiram nesta segunda-feira o maior valor em mais de uma semana, com o sentimento do mercado impulsionado pelas esperanças renovadas de mais estímulos econômicos por parte da China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,92%, a 768,5 iuanes (104,82 dólares) a tonelada.