Taxas curtas de juros caem após equipe econômica sinalizar mais medidas fiscais

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 – um dos mais líquidos no curtíssimo prazo – estava em 14,005%, ante o ajuste de 14,047% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 14,955%, em baixa de 11 pontos-base ante o ajuste de 15,069%, e o vencimento para janeiro de 2027 estava em 15,29%, em queda de 14 pontos-base ante 15,425%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15,22%, ante 15,207% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 15,07%, em alta de 4 pontos-base ante 15,035%.

Na semana passada o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia dito que o governo seguia estudando novas medidas para sanear as contas públicas.

Já o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, reforçou em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal O Globo que o governo deve adotar novas medidas fiscais neste ano. Segundo ele, novas propostas de corte de despesas e arrecadação devem começar a ser debatidas após a aprovação, pelo Congresso, do Orçamento de 2025.

“O noticiário doméstico está influenciando a queda das taxas de juros, indicando que o governo está disposto a adotar novas medidas no âmbito fiscal para ajudar o Banco Central a trazer a inflação de volta à meta, deixando a política monetária e a fiscal mais sincronizadas”, comentou durante a tarde Luciano Rostagno, estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos.

“Parece que a equipe econômica está com aval do presidente Lula para apertar um pouco a política fiscal. É preciso ver se realmente sairá algo concreto, mas hoje pelo menos, em meio à agenda mais fraca, isso faz preço”, acrescentou.