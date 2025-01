Ações da China fecham em baixa com investidores à espera de indicação de mais estímulos

"Embora as ações tenham mostrado volatilidade ultimamente, uma perspectiva de crescimento melhor, especialmente com a intensificação das medidas de estímulo, deve oferecer suporte em última instância."

As ações onshore subiram na terça-feira, marcando seu maior ganho em mais de dois meses, depois que reguladores prometeram mais apoio para deter a queda do mercado. Entretanto, muitos participantes do mercado esperam um período de vácuo até o Congresso Nacional do Povo em março.