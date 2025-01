Bancos britânicos resistem a elevar juros de hipotecas em meio à turbulência no mercado monetário

Embora os investidores estejam exigindo retornos maiores para manter a dívida soberana do Reino Unido, os principais bancos do país ainda estão, por enquanto, dispostos a emprestar durante o mal-estar sem repassar imediatamente os custos mais altos aos clientes que buscam empréstimos imobiliários, disseram fontes do setor.

Uma fonte de um grande banco britânico disse que o mercado hipotecário continua muito competitivo e que os bancos estão preparados para engolir margens de ativos mais baixas e margens de passivos mais amplas nos empréstimos para manter os níveis de atividade elevados.

Lloyds Banking Group, NatWest, HSBC, Barclays e a maior sociedade de construção da Reino Unido, a Nationwide, continuam a disputar uma fatia maior do mercado hipotecário britânico, já que esses ativos normalmente fornecem fluxos de renda consistentes para compensar os passivos do balanço patrimonial do banco, incluindo contas de depósito que rendem juros.

Os preços dos imóveis residenciais britânicos caíram inesperadamente 0,2% em dezembro, pela primeira vez desde março, segundo dados do banco hipotecário Halifax. Os preços encerraram o ano com alta de 3,3%, um aumento anual menor do que os 4,2% previstos em uma pesquisa da Reuters com economistas.

Alguns analistas dizem que essas quedas poderiam estimular a atividade do mercado imobiliário este ano, mas outros dados mostram que os mutuários continuam preocupados com possíveis aumentos no custo da dívida hipotecária.

De acordo com um relatório do Barclays Property Insights publicado esta semana, a confiança dos consumidores em sua capacidade de arcar com os pagamentos de aluguel e financiamento imobiliários caiu três pontos percentuais, para 52% em dezembro, o nível mais baixo em 2024.