BlackRock atinge recorde de US$11,6 tri em ativos sob gestão no 4º tri

Os números foram impulsionados pelo rali no mercado acionário norte-americano após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial em novembro, com investidores apostando em impostos mais baixos para empresas e desregulamentação.

Os resultados trimestrais da BlackRock completam um ano recorde para a gestora de ativos, que buscou fortalecer sua posição em mercados privados em rápido crescimento, gastando cerca de 25 bilhões de dólares no ano passado no fundo de investimento em infraestrutura Global Infrastructure Partners e na empresa de crédito privado HPS Investment Partners.

"Para muitas empresas, períodos de M&A contribuem para uma pausa no engajamento do cliente. Na BlackRock, os clientes estão, em vez disso, abraçando e recompensando nossa estratégia", disse o presidente-executivo do grupo, Larry Fink, em um comunicado nesta quarta-feira.

A BlackRock registrou 201 bilhões de dólares em entradas líquidas de capital de longo prazo no quarto trimestre. As entradas líquidas totais atingiram 281,4 bilhões, acima dos 95,6 bilhões do ano passado.

A maioria dos fluxos de entrada de longo prazo foi capturada por fundos negociados em bolsa (ETFs), com 142,6 bilhões de dólares. Os clientes aportaram 23,8 bilhões em produtos de renda fixa da BlackRock.

(Por Arasu Kannagi Basil)