Citi anuncia lucro no 4º tri e recompra de ações

"Embora agora esperemos que nosso ROTCE (sigla em inglês para retorno sobre o capital tangível comum) de 2026 fique entre 10% e 11% para fazer investimentos adicionais em nossos negócios e transformação, esse nível é um ponto de referência, não um destino", disse Fraser.

O Citi teve lucro líquido de 2,9 bilhões de dólares, ou 1,34 dólar por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro, ante prejuízo de 1,8 bilhão, ou 1,16 dólar por papel, um ano antes.

A receita total aumentou para 19,6 bilhões de dólares, de 17,4 bilhões no mesmo período no ano anterior.

A receita de mercados do Citi aumentou 36%, para 4,6 bilhões de dólares, enquanto a do banco de investimento cresceu 35%, para 925 milhões.

FIM DO ANO DE TRANSIÇÃO

Fraser apresentou no final de 2023 um plano para aumentar o lucro, otimizar operações e corrigir deficiências de longa data na gestão de riscos e governança de dados do banco, e grande parte da reorganização foi realizada no ano passado.