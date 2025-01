Ibovespa avança com aval de Wall Street

DESTAQUES

- MAGAZINE LUIZA ON valorizava-se 7,61%, em sessão positiva para ações de empresas de setores cíclicos, ajudadas pelo relativo alívio nas taxas dos DIs. ASSAÍ ON subia 3,15%, também se recuperando da fraqueza da véspera, quando fechou em queda de mais de 2%. O índice do setor de consumo tinha elevação de 1,67%.

- MARCOPOLO PN mostrava elevação de 5,4%. Analistas do BTG Pactual afirmaram que a ação ainda é negociada com um valuation, "inegavelmente barato". E reiteraram recomendação de compra, citando disciplina de capital e a capacidade aprimorada da nova gestão, bem como exposição cambial favorável e um balanço patrimonial quase "líquido de caixa".

- ITAÚ UNIBANCO PN mostrava acréscimo de 2,36%, com os bancos também beneficiados pelo viés comprador, tendo ainda no radar números de seus pares norte-americanos do quarto trimestre, entre eles JPMorgan, Citi e Goldman Sachs. BRADESCO PN subia 1,75%, BANCO DO BRASIL ON ganhava 1,18% e SANTANDER BRASIL UNIT avançava 1,08%.

- VALE ON avançava 0,21%, favorecida pela alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 0,71%, a 782,5 iuanes (106,73 dólares) a tonelada, depois de atingir o maior valor desde 2 de janeiro, a 787,5 iuanes a tonelada, no início da sessão.

- PETROBRAS PN subia 0,3%, também apoiada pelo aumento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era transacionado a 80,51 dólares, em alta de 0,74%.