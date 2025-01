JPMorgan tem lucro recorde em 2024 com salto no 4º tri

(Reuters) - O JPMorgan Chase reportou nesta quarta-feira forte aumento no lucro do quarto trimestre de 2024, beneficiado pela recuperação dos mercados nos últimos três meses do ano passado, fechando o exercício com um resultado anual recorde.

O lucro nos três meses encerrados em 31 de dezembro alcançou 14 bilhões de dólares, ou 4,81 dólares por ação, ante 9,3 bilhões, ou 3,04 dólares por papel, um ano antes.

Em 2024, o lucro somou 58,5 bilhões de dólares, de 49,6 bilhões em 2023.