Ministro das Finanças do Japão sinaliza medidas contra movimentação excessiva do câmbio

TÓQUIO (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, reiterou nesta quarta-feira que o governo tomará as medidas apropriadas contra movimentos excessivos no mercado de câmbio, já que o iene tem apresentado alta volatilidade antes da próxima reunião de política monetária.

"Como eu disse anteriormente, estamos vendo um movimento bastante acentuado", disse Kato no Clube Nacional de Imprensa do Japão. "O governo está alarmado com o movimento do câmbio, incluindo o movimento impulsionado por especuladores."

Kato falou isso quando perguntado sobre como um possível aumento da taxa de juros pelo Banco do Japão afetaria o câmbio, depois que o vice-presidente do banco central, Ryozo Himino, disse na terça-feira que as autoridades irão debater se aumentarão os juros na próxima semana.