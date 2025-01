Nippon Steel quer trabalhar com governo Trump sobre compra da US Steel

"Nippon Steel e U.S. Steel farão o que for preciso para fechar essa transação", disse Mori no artigo do WSJ. "Acreditamos que nosso caso é forte e esperamos ansiosamente pelo nosso dia no tribunal."

A Cleveland-Cliffs, cuja oferta anterior pela U.S. Steel foi rejeitada pelo conselho da empresa, está se associando a Nucor para preparar uma possível oferta em dinheiro pela empresa novamente, disse uma fonte à Reuters esta semana.

"Continuamos interessados em explorar possíveis parcerias com a nova administração para investir e expandir a U.S. Steel em benefício dos trabalhadores, clientes e segurança nacional americanos", disse Mori, principal negociador da Nippon Steel, no artigo.

A decisão de entrar com ações judiciais não foi tomada de ânimo leve, disse Mori, ao mesmo tempo em que reiterou que o Japão é um dos aliados mais próximos dos EUA e que a empresa não acredita que haja qualquer preocupação com a segurança nacional norte-americana em relação à aquisição.

"Grandes empresas de nações aliadas querem investir nos EUA e empregar americanos. Agora elas se perguntam se serão tratadas como parceiras ou peões políticos", disse Mori.