Taxas dos DIs têm fortes baixas após números de inflação dos Estados Unidos

Ainda que o CPI tenha sido a principal influência sobre a curva no dia, alguns vértices longos marcaram mínimas já após os números do Tesouro e em meio à coletiva de imprensa sobre os números, em Brasília. De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, as contas do governo central em 2024 ficaram dentro da banda de tolerância da meta fiscal, próximas do centro do alvo.

A meta de resultado primário para 2024 é de déficit zero, com tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB), o que corresponde a cerca de 29 bilhões de reais.

Perto do fechamento desta quarta-feira a curva precificava 88% de probabilidade de elevação de 100 pontos-base da Selic no fim do mês, contra 12% de chance de aumento de 125 pontos-base. Na véspera os percentuais eram os mesmos. Atualmente a Selic está em 12,25% ao ano.

No exterior, às 16h39, o rendimento do Treasury de dois anos--que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo-- tinha queda de 9 pontos-base, a 4,27%. Já o retorno do título de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 13 pontos-base, a 4,657%.