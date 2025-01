Wall St sobe após dados de inflação e balanços fortes de bancos

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao consumidor subiu em linha com as expectativas em dezembro. Ainda assim, os mercados se concentraram nos números do núcleo do índice, que avançou 3,2%, abaixo da estimativa de um aumento de 3,3%.

Os operadores estavam precificando probabilidade de cerca de 50% de que o Federal Reserve corte a taxa de juros duas vezes até o final de 2025, com a primeira redução ocorrendo em junho.

Os mercados também se concentraram nos balanços trimestrais dos principais bancos.

O JPMorgan Chase & Co subia 0,6% depois de registrar um lucro anual recorde no quarto trimestre, enquanto o Wells Fargo avançava 4,2% após seu lucro no quarto trimestre superar as expectativas de Street.

O Goldman Sachs ganhava 4,9% depois de registrar seu melhor lucro trimestral desde o terceiro trimestre de 2021, enquanto o Citigroup teve lucro no quarto trimestre, fazendo com que suas ações subissem 3,9%.