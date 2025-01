Segunda maior gestora de fundos da China planeja incursão nos EUA e Brasil

No ano passado, os investidores internacionais e as instituições continentais migraram para os produtos gerenciados pela unidade da ChinaAMC em Hong Kong, com os ativos sob gestão dobrando e ultrapassando 12,84 bilhões de dólares.

Embora os investidores da América do Norte enfrentem mais restrições para investir na China, Li disse que está confiante na obtenção de novos fluxos de investidores do Oriente Médio, da América Latina e do Sudeste Asiático.

Pequim está em negociações para lançar um programa de listagem cruzada de ETFs com o Brasil, segundo o qual a ChinaAMC e alguns outros gestores de fundos oferecerão produtos com foco na China, disse Li, após a visita do presidente chinês Xi Jinping a Brasília em novembro.