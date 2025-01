Eztec eleva vendas e volta ao segmento de baixa renda no 4º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Eztec elevou suas vendas líquidas em 89,6% no quarto trimestre no comparativo anual, período que também marcou o retorno da companhia, que tem foco no alto padrão, ao segmento de menor renda, com um lançamento na zona sul da capital paulista.

As vendas líquidas da Eztec totalizaram 390 milhões de reais nos três meses encerrados em dezembro, contra 206 milhões no mesmo período um ano antes, chegando a uma velocidade de vendas (VSO) líquida de 12,7% no período, de 7,2% no quarto trimestre de 2023, mostrou prévia operacional divulgada nesta sexta-feira.