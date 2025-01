Ibovespa sobe em dia de vencimento de opções com China e EUA no radar

O volume financeiro no pregão nesta sexta-feira somava 3,5 bilhões de reais.

Na China, o PIB do último trimestre de 2024 cresceu 5,4% sobre o mesmo período de 2023, contra previsões no mercado de expansão de 5%. A segunda maior economia do mundo também registrou expansão acima do esperado em dezembro na produção industrial e nas vendas do varejo.

A equipe da XP também chamou a atenção em relatório que os mercados também estão se preparando para a posse de Donald Trump como presidente dos EUA na próxima segunda-feira. Entre as promessas do republicado, estão reduzir regulação e cortar impostos, mas também aumentar tarifas de importação.

DESTAQUES

- VALE ON avançava 2,15%, na esteira da alta dos futuros do minério de ferro no exterior e dados econômicos da China melhores do que o esperado no último trimestre de 2024. No setor de mineração e siderurgia, CSN MINERAÇÃO ON valorizava-se 2,46%, CSN ON tinha elevação de 2,18%, USIMINAS PNA ganhava 2,07% e GERDAU PN mostrava variação positiva de 0,58%.

- YDUQS ON caía 5,82%, tendo como pano de fundo relatório do JPMorgan sobre o setor cortando a recomendação dos papéis do grupo de educação para neutra e reduzindo o preço-alvo de 18 a 10,50 reais. COGNA, que teve a recomendação "overweight" mantida, subia 2,44%, com o noticiário também incluindo anúncio de programa de recompra de ações pela empresa.