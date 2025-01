Trajetória da dívida preocupa e é preciso criar condições para queda de juros, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) -É preciso criar as condições necessárias para que os juros no país não fiquem em um patamar elevado por muito tempo, e a atual trajetória de alta da dívida pública preocupa o governo, disse nesta sexta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista à CNN Brasil, Haddad afirmou não acreditar que a atuação do Banco Central no combate à inflação perdeu potência sob impacto do quadro fiscal e disse esperar que o efeito da política de juros será muito maior do que as pessoas imaginam.

"No que diz respeito à Fazenda, é trabalhar o fiscal estruturalmente", disse, quando questionado sobre como pretende tratar o endividamento público ascendente.