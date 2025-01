Citi e Santander cortam recomendação de Ambev para "neutra" com cenário desafiador à frente

Analistas do BTG Pactual liderados por Thiago Duarte esperam diminuição nos volumes ano a ano, marcando uma reversão da tendência de crescimento consistente observada no ano passado, conforme relatório a clientes nessa semana,

"Embora antecipemos preços médios maiores, eles não parecem suficientes para despertar esperanças de um momento operacional mais forte", acrescentou a equipe do BTG, que também tem recomendação "neutra" para as ações, com preço de 15 reais.

"Nossa perspectiva continua cautelosa, pois um mercado competitivo pode limitar a capacidade da Ambev de comandar o repasse de preços sem arriscar a participação de mercado", afirmaram, citando ainda o efeito negativo de imposto maior.

Na bolsa paulista, por volta de 10h15, as ações da Ambev recuavam 1,69%, a 11,06reais, entre os destaques negativos do Ibovespa, que subia 0,22%. Em 2025, os papéis acumulam uma perda de 5,79% após fechar 2024 com declínio de 9,78%.