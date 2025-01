Ibovespa tem alta discreta com Vale, mas inflação preocupa

Tal cenário tem enfraquecido o dólar ante outras moedas, entre elas o real, o que contribui com o alívio nas taxas dos DIs, algo que tende a ser benéfico para as ações, em especial os papéis de empresas sensíveis à economia doméstica, apesar da inflação pior e receios com o fiscal.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,07%, apoiada na alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian fechou o dia com elevação de 0,69%. Pesquisa Reuters também mostrou que a atividade industrial chinesa deve registrar em janeiro expansão pelo quarto mês seguido.

- MAGAZINE LUIZA ON avançava 4,29%, endossada pelo alívio na curva futura de juros, com o índice do setor de consumo em alta de 0,97%. Ainda no setor de varejo, ASSAÍ ON tinha elevação de 1,94%, PETZ ON valorizava-se 2,82% e LOJAS RENNER ON ganhava 2,62%.

- COGNA ON era negociada em alta de 6,06%, também ajudada pelo movimento nos DIs. A rival YDUQS ON ganhava 2,69%.

- BANCO DO BRASIL ON mostrava decréscimo de 0,04%, em sessão mista no setor, com SANTANDER BRASIL ON subindo 0,45%, mas BRADESCO PN recuando 0,61% e ITAÚ UNIBANCO PN perdendo 0,28%.