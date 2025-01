Geração de energia termelétrica fóssil na China pode cair em 2025 pela 1ª vez em uma década

A expectativa é de que a China atinja ou ultrapasse o aumento recorde de 2024 na capacidade de energia renovável, já que os desenvolvedores estão correndo para cumprir as metas do 14º plano quinquenal até o final deste ano, o que, segundo alguns analistas, cria condições para que as energias renováveis atendam a toda a nova demanda de energia este ano.

A rápida construção levou três dos quatro analistas que falaram com a Reuters a prever estabilidade ou uma queda na produção de energia térmica, já que as fontes renováveis estão atendendo ao crescimento contínuo da demanda geral de eletricidade, estimada entre 6% e 7,5% por quatro analistas e um grupo do setor. O crescimento do ano passado foi de 6,8%.

A última vez que a produção de energia térmica caiu em relação ao ano anterior foi em 2015, quando o crescimento geral da demanda de energia diminuiu em meio à retração do mercado acionário e à desaceleração do crescimento econômico.

No entanto, os analistas alertam que outro verão de calor extremo poderia levar a um novo aumento no uso do carvão.

No ano passado, a demanda de energia ultrapassou previsões após uma onda de calor intenso que impulsionou a demanda de energia para aparelhos de ar condicionado.

A capacidade limitada de transmissão de energia também poderia restringir o consumo de energias renováveis.