Governo apoia fusão entre Gol e Azul para fortalecer setor aéreo

A Gol está em recuperação judicial nos Estados Unidos desde o início do ano passado, enquanto a Azul alcançou recentemente um acordo com arrendadores para eliminar obrigações em troca de participação acionária.

"Eu não vejo que isso vá resultar em aumento de preços de passagens", disse Costa Filho sobre a possível combinação, embora tenha observado que as empresas teriam que demonstrar os benefícios ao Cade em processo que ele acredita que possa ser concluído no início de 2026.

O superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto de Souza, disse em entrevista recente à CNN Brasil que a agência examinaria as condições concorrenciais de forma minuciosa.

"O que eu posso garantir é que, ao final do processo, o Cade vai adotar todas as medidas necessárias para que, ao final da operação, seja qual for a decisão do Cade, o consumidor não venha a ser prejudicado pelo processo de concentração."

Costa Filho se reuniu na semana passada com os presidentes da Gol e da Azul e disse que possíveis aumentos de preços das passagens foram discutidos com as companhias aéreas.

"Eles deixam muito claro que eles preferem ganhar na quantidade do que ganhar no preço", disse ele, acrescentando que, à medida que uma companhia aérea se fortalece, ela amplia sua capacidade de aeronaves, redesenha sua malha aérea regional e se organiza para ter mais capacidade de gestão.