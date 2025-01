Taxas dos DIs caem com arrecadação recorde e nova baixa do dólar

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 -- um dos mais líquidos no curtíssimo prazo -- estava em 14,145%, ante o ajuste de 14,137% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,29%, em baixa de 6 pontos-base ante o ajuste de 15,35%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15%, ante 15,022% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,93%, ante 14,947%.

Pela manhã a Receita Federal informou que a arrecadação do governo federal teve alta real (descontada a inflação) de 9,62% em 2024 sobre ano anterior, somando 2,653 trilhões de reais, no melhor resultado anual já registrado na série histórica, iniciada em 1995.

No ano passado, os recursos captados pela Receita, que englobam impostos de competência da União, tiveram alta real de 9,69% sobre 2023, a 2,524 trilhões de reais. Já as receitas administradas por outros órgãos, com peso grande dos royalties sobre a exploração de petróleo, tiveram alta real de 8,27% no ano, a 128,5 bilhões de reais.

Os números foram bem recebidos pelo mercado, apesar de não serem por si só uma solução para equilibrar as contas públicas.

“Tivemos dados de arrecadação, que vieram bons e trazem esperança de que o governo possa melhorar suas contas. Apesar disso, vemos um fechamento moderado da curva de juros”, comentou durante a tarde Luciano Rostagno, estrategista-chefe e sócio da EPS Investimentos.