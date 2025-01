BC vende US$2 bi em leilão de linha, na 2ª intervenção no câmbio da era Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu nesta quarta-feira um total de 2 bilhões de dólares em leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) realizado durante a manhã, informou a autarquia em comunicado, no que foi a segunda intervenção cambial da gestão do novo presidente do BC, Gabriel Galípolo.

No operação, que ocorreu de 10h20 às 10h25 e tem como data de recompra o dia 5 de janeiro de 2026, o BC aceitou quatro propostas, a uma taxa de corte de 5,401%.

A venda foi realizada com base na taxa de câmbio da Ptax das 10h, que marcava 5,8458 reais.