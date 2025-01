IBM supera estimativas de lucro apoiada em unidade de software; ações sobem

(Reuters) - A IBM superou as estimativas dos analistas para o lucro do quarto trimestre nesta quarta-feira, impulsionada pela demanda em sua unidade de software, que possui alta margem, à medida que as empresas aumentaram os gastos com TI, levando suas ações a subirem cerca de 10% nas negociações pós-mercado.

O segmento de software da empresa registrou seu maior salto de receita em cinco anos, com clientes priorizando gastos com infraestrutura de nuvem em meio a uma corrida para adotar a tecnologia de inteligência artificial.

O "book of business" de IA da companhia, uma combinação de reservas e vendas de vários produtos, ficou em mais de 5 bilhões de dólares desde sua concepção, um aumento de cerca de 2 bilhões de dólares em relação ao terceiro trimestre.