UE indica caminho a um futuro competitivo para alcançar EUA e China

"Se a Europa aceitar um declínio econômico gradual e controlado, estará se condenando a uma 'agonia lenta'", diz o documento, ecoando o ex-chefe do Banco Central Europeu Mario Draghi, cujo relatório sobre a competitividade da UE no ano passado é a base do plano da UE.

Em primeiro lugar, em 26 de fevereiro, será apresentado o Acordo Industrial Limpo, um plano plurianual da UE para ajudar os setores com uso intensivo de energia a descarbonizar e aumentar a produção de tecnologia limpa, acompanhado de ideias para aumentar o fornecimento de energia acessível.

No mesmo dia, o Executivo da UE também revelará planos para reduzir as exigências de relatórios empresariais, com foco em relatórios de sustentabilidade que as grandes empresas precisam apresentar, regras de due diligence e um sistema que define quais investimentos podem ser rotulados como favoráveis ao clima.

A Comissão diz que esse será o primeiro de uma série de pacotes de simplificação em seu esforço para reduzir a carga de relatórios em pelo menos 25% e, para empresas menores, em pelo menos 35%, cortando 37,5 bilhões de euros de custos em cinco anos.

MAIS COORDENAÇÃO E INTEGRAÇÃO

O roteiro do Compasso Competitivo também inclui uma proposta para favorecer as empresas europeias em licitações de contratos públicos e uma proposta para que a Comissão coordene as políticas nacionais de infraestrutura de energia, como redes de eletricidade e armazenamento.