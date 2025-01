Alemanha volta a temer recessão antes de eleições

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A economia alemã contraiu mais do que o esperado no último trimestre do ano passado, estimulando novamente os temores de recessão, já que a maior economia da Europa luta contra a incerteza antes das eleições federais.

O Produto Interno Bruto da Alemanha caiu 0,2% no quarto trimestre em comparação com o período de três meses anterior, mostraram dados preliminares do escritório de estatísticas nesta quinta-feira.