BCE reduz juros novamente e deixa espaço para maior afrouxamento em meio a crescimento fraco

O BCE reafirmou que a desinflação está "bem encaminhada" e acolheu o crescimento mais lento dos salários, o que deve ajudar a reduzir a inflação na parte da economia voltada para o mercado interno.

"O crescimento dos salários está se moderando, conforme esperado, e os lucros estão amortecendo parcialmente o impacto sobre a inflação", disse o BCE no comunicado que acompanha a decisão.

Com a estagnação da economia da zona do euro no último trimestre devido a uma recessão industrial e a um consumo fraco, o BCE deve manter sua trajetória de afrouxamento mesmo depois que o Federal Reserve manteve os juros inalterados e sinalizou uma longa pausa.

É provável que os membros do BCE tenham demonstrado alívio na reunião depois que o novo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não impôs tarifas de importação universais como se temia, embora as ameaças que ele fez tenham lançado uma sombra sobre as perspectivas.

É improvável que a presidente do BCE, Christine Lagarde, se comprometa explicitamente com mais cortes em sua coletiva de imprensa, às 10h45 (horário de Brasília).

Mas ela deve repetir sua orientação de longa data de que a direção da política monetária é clara e que o risco de uma guerra comercial com os EUA pode minar ainda mais o fraco crescimento.