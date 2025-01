Curitiba, Goiânia e São Paulo lideram demanda por imóveis em 2024, diz estudo

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As cidades com maior demanda por imóveis residenciais no país no ano passado foram Curitiba, Goiânia e São Paulo, mostrou um estudo desenvolvido por entidades do setor de construção civil divulgado nesta quinta-feira, com cada praça liderando em um segmento específico de renda.

Segundo o Índice de Demanda Imobiliária (IDI-Brasil), a cidade mais atrativa no segmento econômico, um foco importante do governo federal no programa Minha Casa, Minha Vida, foi a capital paranaense. A faixa de renda familiar neste segmento é de entre 2 mil e 12 mil reais,