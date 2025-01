Economia da zona do euro fica estagnada no 4º trimestre e prenuncia desempenho fraco em 2025

O crescimento da zona do euro tem sido anêmico nos últimos dois anos, uma vez que a indústria está em profunda recessão devido aos altos custos de energia, os governos têm pouco dinheiro para gastar e as famílias têm economizado mais, prejudicando o consumo.

Essa tendência de enfraquecimento acelerou nos últimos meses devido à preocupação de que o mercado de trabalho esteja se enfraquecendo e de que uma guerra comercial com os Estados Unidos possa arrastar uma economia já fraca ainda mais para baixo.

Esse ciclo negativo é um dos principais motivos pelos quais é dado como certo que o Banco Central Europeu reduzirá as taxas de juros pela quarta reunião consecutiva nesta quinta-feira e sinalizará um afrouxamento ainda maior da políticas monetária.

No entanto, parte do resultado do crescimento trimestral pode ser atribuída à Irlanda, que registrou um declínio de 1,3%. A forte presença de multinacionais no país, incluindo as principais empresas farmacêuticas e de tecnologia do mundo, distorce seus números de crescimento e causa volatilidade.

Em comparação com o ano anterior, o crescimento do quarto trimestre na zona do euro foi de 0,9%, abaixo das expectativas de 1,0%.

Entre as maiores economias da zona do euro, a Alemanha e a França apresentaram contração, enquanto a Itália estagnou e a Espanha registrou crescimento de 0,8%.