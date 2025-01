Vendas pendentes de moradias nos EUA caem e dezembro e interrompem quatro meses de ganhos

(Reuters) - Os contratos de compra de moradias usadas nos Estados Unidos caíram em dezembro, interrompendo uma série de quatro meses de aumentos, uma vez que taxas de juros hipotecários mais altas prejudicaram a acessibilidade.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR) informou nesta quinta-feira que seu Índice de Vendas Pendentes de Moradias, com base em contratos assinados, caiu 5,5% no mês passado, para 74,2, em comparação com 78,5 em novembro em dado revisado para baixo.

Economistas ouvidos pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas depois de um ou dois meses, permaneceriam inalterados em dezembro, depois de um aumento de 1,6% em novembro.