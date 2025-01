Exxon supera estimativas para 4º tri com maior produção no Permiano e na Guiana

Baixos custos de produção da Exxon e seus projetos lucrativos e prolíficos na Guiana reforçaram os lucros da empresa, apesar dos preços mais baixos do petróleo e de um declínio nos lucros com a fabricação de combustível. A empresa se tornou a maior produtora de petróleo na bacia do Permiano em 2024, maior área de petróleo dos EUA, depois de fechar a aquisição da Pioneer Natural Resources em maio.

O produtor de petróleo nº 1 dos EUA registrou lucros de 33,46 bilhões de dólares em 2024, abaixo dos 38,57 bilhões de dólares do ano anterior.

Seus lucros ajustados do quarto trimestre com a produção de petróleo e gás foram de 6,28 bilhões de dólares, acima dos 4,15 bilhões de dólares registrados no mesmo trimestre do ano anterior. A produção atingiu 4,6 milhões de barris de óleo equivalente por dia, crescendo em relação aos 4,58 milhões do terceiro trimestre.

A produção de petróleo e líquidos de gás natural nos Estados Unidos cresceu quase 2% em relação ao trimestre anterior, atingindo 1,47 milhão de barris por dia.

Mas os ganhos com a produção de gasolina e diesel foram de 323 milhões de dólares, uma grande queda em relação aos 3,2 bilhões de dólares do ano anterior. O início de operação de novas refinarias de petróleo por outras empresas na Ásia e na África levou a um maior fornecimento global de combustível, mesmo com a demanda por gasolina e diesel aquém das expectativas.

O negócio de refino continua sob pressão à medida que a oferta adicional entra no mercado, disse a diretora Financeira Kathryn Mikells em uma entrevista.