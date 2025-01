Operadores apostam que próximo corte de juros pelo Fed ocorrerá em junho

(Reuters) - Operadores mantinham as apostas nesta sexta-feira de que o Federal Reserve esperará até junho para retomar os cortes na taxa de juros, depois que dados do governo norte-americano mostraram que a inflação, segundo a medida preferida do banco central, subiu 2,6% em dezembro, como esperado por economistas.

Após o relatório de inflação, divulgado ao mesmo tempo que comentários "hawkish" da diretora do Fed Michelle Bowman, operadores precificavam cerca de 70% de chance de que a taxa de juros seja reduzida em quase 25 pontos-base após a reunião de junho, próximo da projeção de mais cedo.

Eles preveem um segundo corte de juros a partir de outubro, que seria o último movimento do ano.