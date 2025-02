Venda de 'café fake' preocupa indústria brasileira; empresa diz que não engana consumidor

Neste contexto, a entidade está preocupada com aqueles que podem "surfar nesta onda (do fake) e dizer: 'vou inventar um produto'".

A entidade ressaltou que já denunciou o caso ao Ministério da Agricultura e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), porque há preocupação com a saúde dos consumidores, além da questão mercadológica.

"É preciso ter autorização da Anvisa, tem que comprovar a segurança alimentar", afirmou ele, acrescentando que a Abic já alertou o setor supermercadista que tal produto não deve existir.

A Master Blends afirmou que tem a autorização da Anvisa para a comercialização do seu produto. E que não precisa do aval do Ministério da Agricultura para comercializá-lo.

Segundo a coluna Café na Prensa, publicada na sexta-feira pelo jornal Folha de S.Paulo, meio quilo do produto "sabor café" tem sido vendido em supermercados por 13,99 reais, valor muito inferior à média atual do café tradicional no varejo, que sai por cerca de 30 reais.

Essa não é a primeira vez que a Abic identifica o chamado "cafake" no mercado. No entanto, os levantamentos da entidade não registravam o pó com sabor café no mercado desde 2022, segundo o executivo da associação.