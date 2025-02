Ibovespa fecha em alta impulsionado por Vale e com Itaú sob holofote

Na visão do gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, a bolsa teve um dia positivo na esteira dos primeiros balanços corporativos do final de 2024. Ele citou como exemplo o resultado do Itaú, que, acrescentou, apesar de em linha com as expectativas, trouxe uma perspectiva mais positiva para o ano.

Em Nova York, o S&P 500 termincou com acréscimo de 0,36%, corroborando o sinal positivo na bolsa paulista, antes de dados bastante monitorados sobre o mercado de trabalho norte-americano, previstos para sexta-feira.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 1,51%, endossada pela alta dos futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com acréscimo de 1,43%, a 817,5 iuanes (US$ 112,22) a tonelada. No setor, CSN MINERAÇÃO ON subiu 4%.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 0,18%, após reportar na véspera resultado trimestral considerado sólido por analistas e anunciar R$ 18 bilhões em remuneração adicional a acionistas. Analistas, porém, consideraram as previsões do banco para o ano conservadoras. O presidente do Itaú, contudo, afirmou que o banco está bastante confortável com as projeções e, se o cenário mudar para melhor, tem uma capacidade muito grande de acelerar e reagir. O Itaú "está muito preparado para enfrentar qualquer tipo de cenário", enfatizou

- BRADESCO PN valorizou-se 1,38%, tendo no radar o balanço na sexta-feira, antes da abertura da bolsa. Projeções compiladas pela LSEG aponta lucro líquido de R$ 5,33 bilhões no quarto trimestre. Ainda no setor, SANTANDER BRASIL UNIT terminou com variação negativa de 0,3%, após desempenho robusto na véspera com a repercussão positiva ao lucro acima do esperado no quarto trimestre. BANCO DO BRASIL ON, que reporta resultado no dia 19, subiu 1,15%.