Itaú está "confortável" com previsões para 2025, mas pode reagir rápido se cenário melhorar

De acordo com o executivo, mesmo com prognósticos de um ambiente macro mais difícil no próximo ano, a perspectiva é de um resultado muito forte ainda para 2025, especialmente com a rentabilidade muito alta, com rentabilidade ainda acima de 20%. Em 2024, o retorno sobre o patrimônio (ROE) ficou em 22,2%.

O banco "está muito preparado para enfrentar qualquer tipo de cenário", enfatizou, acrescentando que também está confortável com o custo do crédito da instituição, estimado entre R$34,5 bilhões e R$38,5 bilhões para 2025, dos R$34,5 bilhões em 2024.

Maluhy afirmou que a estratégia de crescimento não muda em relação a 2024 e 2023, com o banco ainda muito focado nos clientes que são mais resilientes ao ciclo.

"A oportunidade, aparecendo, vamos sem dúvida nenhuma, como sempre fizemos, avançar na velocidade necessária e vamos continuar com a agenda central do banco, que é a agenda de centralidade, agenda de hiperpersonalização, agenda de proximidade e agenda de engajamento."

Na bolsa paulista, às 10h43, as ações do Itaú recuavam cerca de 1%, entre os destaques negativos do Ibovespa, que rondava a estabilidade. Analistas consideraram sólidos os números do quarto trimestre do banco, mas as previsões para o ano conservadoras.

"Nós enxergamos o guidance como inicialmente decepcionante no que diz respeito à última linha do balanço, embora também vejamos o nível de provisionamento do banco como resultado da consideração de um cenário muito desafiador, o que pode fornecer algum espaço para reversões se a economia mostrar resiliência, ou alguma proteção se o cenário desafiador acontecer", pontuaram analistas do Citi.