Estoques empresariais dos EUA voltam a subir em janeiro

WASHINGTON (Reuters) - Os estoques das empresas dos Estados Unidos se recuperaram em janeiro, uma vez que a queda nas vendas aumentou os estoques de atacadistas, o que pode fazer com que eles contribuam para o crescimento econômico no primeiro trimestre.

Os estoques aumentaram 0,3% em janeiro, após uma queda de 0,2% em dezembro, informou o Departamento de Comércio nesta segunda-feira.

O aumento dos estoques, um componente importante do Produto Interno Bruto (PIB), ficou em linha com as expectativas dos economistas em pesquisa da Reuters.