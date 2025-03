Haddad diz estar confortável com arcabouço fiscal apesar de desafios e cita aval de Lula para perseguir metas

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira estar confortável com o funcionamento do arcabouço fiscal, embora seja necessário fazer “ajuste na máquina” para que o sistema se mantenha efetivo, ressaltando ter aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para perseguir as metas estipuladas para o resultado primário.

Em evento organizado pelo Valor Econômico, Haddad afirmou que quando o país estiver em uma situação de estabilidade da dívida pública, além de Selic e inflação comportadas, será possível mudar parâmetros que balizam o arcabouço, mas não a arquitetura baseada em limite de gasto e meta de resultado primário.

Ao afirmar que a médio e longo prazo as "partes" do Orçamento "podem não caber no todo", ele disse concordar com a ideia de uma continuidade de medidas como as editadas no ano passado para reforçar o arcabouço.