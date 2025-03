Governo indica Rondeau, Tolmasquim e Hubner para conselho da Eletrobras, dizem fontes

Os nomes serão submetidos, junto com os indicados por outros acionistas da companhia, à aprovação na próxima assembleia ordinária da Eletrobras, prevista para o fim de abril.

Procurada, a Eletrobras não comentou imediatamente o assunto.

Nomes conhecidos do setor elétrico, Rondeau e Hubner foram ministros de Minas e Energia em gestões passadas de Luiz Inácio Lula da Silva. Tolmasquim também ocupou cargos na pasta e na Empresa de Pesquisa Energética (EPE), e hoje é diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras.

Já Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Lula e do governo Dilma Rousseff, chegou a ser cotado pelo governo no último ano para ocupar outros conselhos de administração, como o da Vale, mas a indicação não emplacou.

A eleição de conselho em abril marca a primeira grande reformulação do colegiado da Eletrobras desde a privatização, concluída em 2022 e cujo processo de "turnaround" está chegando ao fim, segundo declarações recentes do CEO, Ivan Monteiro.

A companhia elétrica anunciou na véspera a assinatura do acordo com o governo federal para encerrar a disputa no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o limite de poder de voto na companhia, um tema que aumentava o risco associado à empresa e vinha pesando sobre as ações na bolsa.