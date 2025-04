Chinesa Xiaomi promete cooperar com investigação sobre acidente fatal com carro elétrico

Ele prometeu que a empresa faria o melhor para "responder às preocupações das famílias e da sociedade".

Uma divulgação feita pela empresa nesta terça-feira disse que as informações iniciais mostraram que o carro, antes do acidente, estava no modo de direção inteligente assistida Navigate on Autopilot e se movia a 116 km/h.

Em um resumo dos dados enviados à polícia local, publicados em uma conta da empresa no Weibo, a Xiaomi disse que o sistema de piloto automático emitiu um alerta de risco de obstáculos à frente.

Um motorista dentro do carro assumiu o controle e tentou diminuir a velocidade, mas colidiu com um poste de cimento a uma velocidade de 97 km/h.

O jornal chinês Economic Observer relatou anteriormente que a polícia de trânsito local havia informado ao pai de uma das vítimas que o carro havia pegado fogo após bater no poste de cimento. Além disso, a chave do carro não havia destrancado a porta.

As ações da Xiaomi, que subiram 34,8% no acumulado do ano, fecharam em queda de 5,5%, com desempenho inferior ao ganho de 0,2% do índice Hang Seng Tech.