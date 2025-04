Economias emergentes se preparam para "ponto de virada" com tarifas de Trump

"Estamos preocupados com o possível impacto das tarifas severas impostas a uma série de economias emergentes - uma abordagem que corre o risco de prejudicar ainda mais as perspectivas de desenvolvimento de países que já enfrentam uma piora nos termos de troca", disse John Denton, secretário geral da Câmara de Comércio Internacional. Ele acrescentou que as mudanças podem causar uma cascata de rebaixamentos das classificações soberanas.

Trump anunciou um conjunto abrangente de tarifas de até 50%, agitando os mercados financeiros e alimentando o temor de uma guerra comercial global.

As tarifas, que se somam aos impostos existentes, atingirão desde a baunilha de Madagascar, com 47%, até os têxteis do Sri Lanka, com 44%.

"É provável que o choque na confiança e nos fluxos de capital perdure e exija prêmios de risco mais altos", disse o banco de investimentos JPMorgan em nota, rebaixando sua posição em relação às moedas de mercados emergentes para "underweight" e prevendo um possível ponto de virada para a dívida de mercados emergentes.

No ano passado, os mercados emergentes começaram a reverter uma deterioração de uma década nas classificações de crédito após uma onda de inadimplência acelerada pelas consequências da Covid-19 e que foi um dos principais fatores do aumento dos custos dos empréstimos.

O banco de investimentos norte-americano Goldman Sachs afirmou que as tarifas reduzirão em 1 ponto percentual o crescimento do PIB da China, a segunda maior economia do mundo, o que pode ter um efeito indireto sobre os mercados emergentes em geral.