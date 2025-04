Klein pede cancelamento de assembleia da Casas Bahia para destituição de colegiado

SÃO PAULO (Reuters) - A Casas Bahia anunciou na noite de segunda-feira que o acionista Michael Klein pediu o cancelamento de uma assembleia extraordinária no qual propunha reassumir o cargo de presidente do conselho de administração da empresa e destiuição do atual ocupante do cargo.

A assembleia havia sido convocada para 30 de abril e o pedido de retirada "de tais matérias da ordem do dia é justificada em razão de interações mantidas com acionistas", afirmou a empresa em fato relevante ao mercado sem dar detalhes.

Klein mirava a destiuição de Renato Carvalho do Nascimento e de Rogério Paulo Calderón Peres e queria também a indicação de Luiz Carlos Nannini para o colegiado.