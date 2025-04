Pausa em tarifas de Trump deixa CEOs confusos sobre o que acontecerá em 90 dias

"A razão é que estamos falando de coisas físicas - infraestrutura industrial, coisas feitas de aço, projetos com longos prazos de entrega - em que as tarifas apresentam mais atrito do que para empresas de serviços ou software."

Algumas empresas, incluindo General Motors, Porsche e Mercedes-Benz, criaram estoques nos EUA para se antecipar às tarifas.

Mas a incerteza está diminuindo as perspectivas para o final deste ano, disseram os executivos do comércio. A fraca confiança do consumidor americano já está prejudicando os gastos com itens como tênis.

De acordo com uma pesquisa semanal de vendas da associação do setor Footwear Distributors and Retailers of America, nas onze semanas desde a posse de Trump, as vendas de calçados nas lojas caíram 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os membros da associação estão a Nike, a Adidas, a Skechers e o Walmart.

Um porta-voz da Inter IKEA, que fabrica os produtos IKEA e os fornece aos franqueados em todo o mundo, disse que as tarifas tornam mais difícil manter os preços dos móveis domésticos acessíveis.

"É muito cedo para dizer em que nível as tarifas afetarão os preços de nossos produtos, mas estamos monitorando de perto a situação e continuaremos a avaliar como ela evolui", disse.