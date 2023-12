Responsabilidade fiscal

Para ter claro, as perspectivas para o déficit público, sob o novo marco fiscal, indicam uma trajetória de melhora gradual, mas, para tanto, será preciso desarmar as bombas e proteger o Erário dos petardos, das novas medidas expansionistas.

O caminho para a desoneração da folha é o questionamento no Judiciário e no TCU. Não para de pé, como já dito. Até lá, será preciso continuar a precificar os efeitos do novo regramento aprovado pelo Congresso sobre as contas públicas nos próximos anos. Particularmente, no caso da parte que trata dos municípios, me preocupa um efeito de segunda ordem. Explicarei.

Os municípios com regimes próprios podem acabar estimulados a abandonar essa sistemática e voltar a usar o regime geral, dada a contribuição reduzida aprovada pelo Congresso. Afinal, para que cuidar do equilíbrio atuarial, se podem espetar a fatura na União, usando, a um custo baixo, o regime geral? Vejam o incentivo perigoso gerado por uma medida cuja intenção era aliviar as contas municipais.

Eu entendo a economia como uma ciência social e política, antes de tudo. Não acho que o tecnicismo deve imperar. Dessa maneira, julgo como legítima a escolha do governo por uma agenda de recuperação de receitas e combate a benesses tributárias que se sustentam por anos a fio dependuradas nas contas públicas e pagas por todos os brasileiros.

Por exemplo, as subvenções baseadas nos incentivos do ICMS, sobre as quais escrevi há duas semanas, estão entre esses temas intrincados que guardam uma injustiça tributária tremenda. Concede-se um benefício, por meio do ICMS. Por tabela, prejudica-se a arrecadação da CSLL e do IRPJ, tributos federais. O novo tratamento — como crédito fiscal, sob sistema comandado pela Receita Federal — será bem-vindo.