Aquilo era uma espécie de combustível para mim. Uma das iniciativas que apoiei, na nossa pasta, foi o mapeamento dos custos das Secretarias Estaduais, por aparelho público e por tipo de programa, começando pela Educação e pela Assistência Social. Era um projeto realizado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e comandado por dois servidores exemplares do Estado de São Paulo: Emília Ticami e Roberto Yamazaki.

O tempo foi pouco para avançarmos numa segunda etapa, que poderia combinar ações da Fazenda, do Planejamento e do Desenvolvimento Social no sentido de buscar uma melhor alocação dos recursos e uma eventual ampliação orçamentária onde necessário (assim como cortes onde houvesse desperdício e ineficiência). Isso, claro, a partir do bom diagnóstico, usando os dados de custos e avaliações de resultado.

Acho que é por essa linha que precisamos seguir, como sociedade, a partir de um projeto de desenvolvimento que associe uma política econômico-orçamentária federativa integrada de crescimento a um projeto social de redução da pobreza e das desigualdades.

No município de São Paulo, atualmente, as atividades da Pastoral do Povo de Rua, sob a direção do Padre Júlio Lancelotti, preenchem muitas lacunas deixadas pelo Poder Público. Não têm, contudo, o orçamento e o alcance do Estado (lato sensu).

As políticas públicas não chegam adequadamente lá na ponta. Se chegassem, não haveria 31.884 pessoas vivendo nas ruas do município, segundo o Mapa da Desigualdade, da Rede Nossa São Paulo (disponíveis aqui, conforme divulgação de novembro de 2023). Cerca de 1/3 nos distritos de Santa Cecília, Sé e República, no Centro de São Paulo.

Muitas continuam a enfrentar o frio, a fome, as drogas e, quando não morrem, vão sobrevivendo como podem, em condições degradantes, sem o mínimo para uma existência digna.