O déficit público ainda será um desafio gigante em 2024

O governo federal tem um desafio gigantesco pela frente em 2024. No ano passado, o Ministro Fernando Haddad conseguiu aprovar projetos importantes no Congresso, a exemplo do fim da subvenção baseada em benefícios fiscais do ICMS, que erodia fortemente as receitas públicas. Por ora, conseguiu também reverter a prorrogação intempestiva da desoneração da folha, além de ter aprovado mudanças importantes para o Carf (tribunal que cuida do contencioso entre os contribuintes e o Fisco) e uma boa legislação para tributar os fundos fechados e os ativos dos brasileiros no exterior.

Contudo, o desafio é ainda muito grande, quando vamos aos detalhes do caminho a ser pavimentado para atingir a chamada meta zero para o déficit público. O déficit, se tudo correr bem, deve ser de 0,8% do PIB neste ano. O problema é o "se tudo correr bem". Como diz um amigo: o "se" não é um jogador que se costuma escalar.

As receitas líquidas devem atingir, pelas nossas projeções na Warren Investimentos, R$ 2.567,9 bilhões (ou 22,3% do PIB). Líquidas das transferências a Estados e Municípios, ficarão em R$ 2.059,7 bilhões (ou 17,9% do PIB). Em relação a 2023, um avanço de 4,4% em termos reais. Nessa dinâmica, já consideramos um bom volume de receitas novas, derivadas de todas as medidas que o Governo Lula aprovou no Congresso até o fim do ano passado. Contudo, somos mais conservadores em relação aos efeitos agregados na arrecadação. As medidas, no conjunto da obra, devem colaborar com R$ 91,8 bilhões ou 0,82% do PIB (já computada a reoneração dos combustíveis, de quase R$ 24 bilhões).