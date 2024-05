André Franco Montoro, um dos maiores governadores da história de São Paulo, disse: "O cidadão não mora na União. O cidadão não mora no Estado. O cidadão mora no município". Se não cuidarmos bem da nossa casa, do nosso bairro, da nossa comunidade, do nosso município, não cuidaremos bem de coisa alguma.

O sentimento de pertencimento, sobretudo numa realidade ainda tão desigual como a nossa, a brasileira — e a paulistana, em especial — leva à ação. A ação permite bonitas transformações, a partir do setor privado, do governo ou do terceiro setor.

Nessa celebração dos 70 anos do restaurante preferido de tantos paulistanos, paulistas, brasileiros e estrangeiros, espero que possamos comemorar as boas coisas da vida, como as risadas de um jantar inesquecível, o prazer de uma comida bem temperada, a delícia de uma sobremesa com açúcar na medida certa e o prazer de ser bem recebido por figuras como o Moisés (um dos garçons mais gentis dessa cidade, que nos recebe sempre com um sorriso no rosto, por meio de quem homenageio a todos os funcionários da casa).

Mas, sobretudo, que possamos celebrar os bons sentimentos e as boas ações que o trabalho realizado com amor e carinho é capaz de suscitar!

Feliz 70 anos, La Casserole!