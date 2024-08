Novo terminal na Ferrovia de Mato Grosso deverá operar em 2026, diz Rumo

Maior apetite a risco lá fora e aqui

Os investidores do mercado de ações nos Estados Unidos, após o anúncio dos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve, começaram a apostar em setores mais arriscados, para fora das gigantes de tecnologia, informa a Bloomberg. A maioria das ações no S&P 500 subiu, com dinheiro migrando para as small caps e saindo da segurança das grandes empresas de tecnologia.

Aqui, no primeiro pregão depois do anúncio de corte de juros nos EUA, acompanha a alta, com o Ibovespa operando acima de 136.500 pontos. Petrobras, com tensões no Oriente Médio que alimentam alta do barril de petróleo, vinha subindo 4,7% por volta das 12h30.

Relatório da Fitch mantém Iguatemi com rating mais alto

A agência de classificação de risco Fitch manteve a Iguatemi S.A. e sua subsidiária Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (Iesc) com o rating de longo prazo 'AAA(bra)', o mais alto da classificação de empresas nacionais. Perspectiva é estável.

Entre outros pontos, o relatório da Fitch projeta que a Iguatemi continuará a manter margens de Ebitda (métrica de geração de caixa no negócio principal) entre 70% e 73% e destaca a expectativa de que a alavancagem líquida permaneça abaixo de 2,5 vezes, garantindo um perfil de crédito estável.