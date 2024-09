BNDES vai injetar R$ 2 bilhões em novos data centers no país

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) lançou uma linha de crédito específica R$ 2 bilhões para implantação e ampliação de data centers no país. No Norte/Nordeste, a taxa de juros é de 6,13% ao ano; no restante do país, a taxa é de 8,5% ao ano. São taxas significativamente competitivas num ambiente de Selic a 10,50% ao ano.

O programa foi lançado nesta quarta em Brasília em uma cerimônia com o presidente Lula. Os recursos sairão do próprio banco de fomento e do Fust (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações), gerido pelo Ministério das Comunicações, e estão no âmbito da Missão 4 da Nova Indústria Brasil. O banco diz que já pode receber os projetos de financiamento.

Em franca expansão no mundo, data centers são ambientes que processam, armazenam, tratam e distribuem dados no ambiente digital. No Brasil, a catarinense WEG está entre os principais players, ao lado de multinacionais.